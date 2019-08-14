Жители Ленобласти смогут подключаться онлайн к образовательным сервисам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Благодаря созданию государственной информационной системы "Современное образование Ленинградской области", для жителей региона в скором времени станет доступен целый ряд образовательных сервисов в электронном виде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, теперь жители региона смогут, не выходя из дома, выбрать образовательные программы, записывать детей на дополнительные занятия и проходить профориентацию.

"На первом этапе создания была полностью внедрена услуга электронной записи в первый класс. Благодаря этому процедура стала проще и быстрее, у родителей появилась возможность отслеживать все этапы обработки заявления и оперативно получить ответ от школы о зачислении ребенка либо обоснованный отказ", - рассказал собеседник агентства.

Вторая очередь внедрения сервисов и подсистем запланирована на ноябрь 2019 года. Для жителей Ленинградской области станут доступны такие услуги как: индивидуальный выбор образовательных программ, запись детей в организации дополнительного образования, построение индивидуальных траекторий развития детей и подростков, прохождение виртуальной профориентации, получения онлайн консультаций от лучших региональных наставников в сфере образования и другие, добавил представитель пресс-службы.

"Создание ГИС "Современное образование Ленинградской области" ведется в рамках нацпроекта "Образование". Также задача по предоставлению приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в нацпроекте "Цифровая экономика" и реализуется в Ленинградской области в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление", - пояснил собеседник агентства.