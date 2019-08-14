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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко утвердил проект 6-го этапа Восточного скоростного радиуса

16:50 14.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проекты планировки территории и межевания участка широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе, который станет шестым этапом строительства Восточного скоростного радиуса (ВСР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, пятикилометровый участок шириной в четыре полосы пройдет по территории деревни Заневка, городского поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной станции "Пятый километр".

"В дальнейшем дорожники планируют подключить эту часть дороги к новому подъезду ко Всеволожску", - пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что в конце прошлого года область утвердила проекты планировки территории четвертого и пятого этапов ВСР. Четвертый участок трассы проходит по территории деревни Заневка и городу Кудрово, пятый — по поселку при станции Мяглово и деревни Новосергиевка. Предполагается, что практически все участки ВСР на территории Ленинградской области пройдут по эстакадам. В местах встречи трасс с кольцевой автомобильной дорогой и Мурманским шоссе предусмотрены дорожные развязки.
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"Широтная магистраль с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовой – Зольной пройдет по территории Петербурга и Ленобласти. Общая протяженность трассы составит 27,4 километра: 14,2 километра — по территории города, 8,2 километра — по области. Расчетная скорость движения – 120 километров в час. В рамках проекта предусмотрено строительство десяти транспортных развязок", - отметили в пресс-службе.
Строительство первого этапа трассы – от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы до пересечения с Витебским проспектом, стартовало в июне. Стоимость первого этапа – 35 миллиардов рублей.
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