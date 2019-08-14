Ивановская область за 5 лет вернет в сельхозоборот 150 тысяч гектаров пашни

"В Ивановской области из 542 тысяч гектаров пашни фактически используется только 216 тысяч гектаров, или 40 процентов. Глава региона поставил задачу в течение ближайших пяти лет ввести в оборот половину неиспользуемых сельхозземель", – сказал собеседник агентства.

По его словам, с 2018 года в Ивановской области реализуется программа по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель с государственной поддержкой из областного бюджета. С текущего года господдержка по этому направлению также предусмотрена из федерального бюджета. Сегодня сумма господдержки на ввод земель в оборот составляет свыше 51 миллиона рублей, при этом 93% – федеральные средства.