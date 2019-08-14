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РИА Новости
Ивановская область

Ивановская область за 5 лет вернет в сельхозоборот 150 тысяч гектаров пашни

16:47 14.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная
Весенняя посевная
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ИВАНОВО, 14 авг – РИА Новости. Ввести в оборот половину неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения за пять лет поручил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В Ивановской области из 542 тысяч гектаров пашни фактически используется только 216 тысяч гектаров, или 40 процентов. Глава региона поставил задачу в течение ближайших пяти лет ввести в оборот половину неиспользуемых сельхозземель", – сказал собеседник агентства.

По его словам, с 2018 года в Ивановской области реализуется программа по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель с государственной поддержкой из областного бюджета. С текущего года господдержка по этому направлению также предусмотрена из федерального бюджета. Сегодня сумма господдержки на ввод земель в оборот составляет свыше 51 миллиона рублей, при этом 93% – федеральные средства.
Отметим, в этом году сельхозпроизводители региона из 15 районов планируют ввести в оборот 5,9 тысячи гектаров. Фактически речь идет о введении в оборот за пять лет около 150 тысяч гектаров земли. "Это сложная, амбициозная, непростая цель, но достижимая", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
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