В Петербурге сгорел арендованный под свадьбу автобус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Арендованный для участников свадьбы автобус загорелся днем в Пушкинском районе в Петербурге, 25 пассажиров успели выйти до приезда спасателей, сообщила РИА Новости представитель городского управления МЧС.

Согласно материалам ведомства, сообщение о пожаре в автобусе на Витебском проспекте в районе поселка Шушары поступило в 14.32 мск. В автобусе марки "Зонг Тонг" выгорел салон и моторный отсек, уточняет ГУ МЧС. Пожар был ликвидирован в 14.58 мск.