Мособлдума поддержала запрет эксплуатации старого общественного транспорта

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Московская областная дума выступает за запрет использования старого общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.
"Действительно, старый транспорт необходимо выводить из оборота, особенно что касается сферы перевозки пассажиров. Тем более, что задача по снижению аварийности на дорогах была поставлена президентом страны... Однако совсем другая ситуация обстоит с частным транспортом. Ведь введение ограничений на возраст автомобилей может стать слишком жесткой мерой", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, вывод старой техники из оборота должен стимулировать автовладельцев приобретать новые, экологически чистые автомобили, а это возможно за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования.
"Как пример, в России успешно зарекомендовала себя госпрограмма обновления парка, в рамках которой граждане получали скидки при покупке новых машин при сдаче в утиль старых или в trade-in. Воспользоваться системой trade-in на сегодняшний день предлагает большое количество автосалонов. Считаю, что необходимо двигаться в этом направлении и законодательно стимулировать подобные программы", - добавил Григорьев.