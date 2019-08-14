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РИА Новости

Мособлдума поддержала запрет эксплуатации старого общественного транспорта

16:16 14.08.2019 (обновлено: 16:17 14.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевАвтобус компании "Мострансавто"
Автобус компании Мострансавто
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автобус компании "Мострансавто". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Московская областная дума выступает за запрет использования старого общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.
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"Действительно, старый транспорт необходимо выводить из оборота, особенно что касается сферы перевозки пассажиров. Тем более, что задача по снижению аварийности на дорогах была поставлена президентом страны... Однако совсем другая ситуация обстоит с частным транспортом. Ведь введение ограничений на возраст автомобилей может стать слишком жесткой мерой", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, вывод старой техники из оборота должен стимулировать автовладельцев приобретать новые, экологически чистые автомобили, а это возможно за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования.
"Как пример, в России успешно зарекомендовала себя госпрограмма обновления парка, в рамках которой граждане получали скидки при покупке новых машин при сдаче в утиль старых или в trade-in. Воспользоваться системой trade-in на сегодняшний день предлагает большое количество автосалонов. Считаю, что необходимо двигаться в этом направлении и законодательно стимулировать подобные программы", - добавил Григорьев.
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Олег ГригорьевГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФМосковская областная думаМоскваРоссияОбщество
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