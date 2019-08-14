Мособлдума поддержала запрет эксплуатации старого общественного транспорта

"Действительно, старый транспорт необходимо выводить из оборота, особенно что касается сферы перевозки пассажиров. Тем более, что задача по снижению аварийности на дорогах была поставлена президентом страны... Однако совсем другая ситуация обстоит с частным транспортом. Ведь введение ограничений на возраст автомобилей может стать слишком жесткой мерой", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев, которого цитирует пресс-служба.