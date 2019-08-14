Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили совместный клип

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили клип на песню "Давай разлуке запретим".
В аннотации к ролику, размещенному на YouTube, написано, что музыканты долго думали над темой видео. В итоге решили показать свою жизнь, которая состоит из гастролей, встреч и репетиций. Артисты все время находятся в разъездах. Единственный выход – встретиться на сцене.
Стихи к песне написал поэт Михаил Гуцериев, который также работал с Таисией Повалий, Николаем Басковым, группой "На-На", Татьяной Булановой и другими исполнителями.
Режиссер ролика - Дима Манифест.
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