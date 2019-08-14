Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили совместный клип

В аннотации к ролику, размещенному на YouTube, написано, что музыканты долго думали над темой видео. В итоге решили показать свою жизнь, которая состоит из гастролей, встреч и репетиций. Артисты все время находятся в разъездах. Единственный выход – встретиться на сцене.