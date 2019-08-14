В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар в торговых павильонах

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Крупный пожар в торговых павильонах с автомобильными товарами в Кировском районе Санкт-Петербурга удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 15.18 объявлена локализация пожара на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на проспекте Народного Ополчения в среду днем загорелись торговые павильоны с автотоварами.