В ЕР отказались комментировать исчезновение биографии Беглова с сайта

Ранее Беглов во время дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга заявил, что в отличие от своих конкурентов он единственный, кто не принадлежит ни к какой партии. Беглов отмечал, что у него одна партия - "наши горожане". После этого с сайта "Единой России" исчезла биография Беглова, однако в кэше Google сохранилась копия страницы, где говорилось, что врио губернатора был руководителем петербургского отделения ЕР, а также входит в высший совет партии.