В ЕР отказались комментировать исчезновение биографии Беглова с сайта

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В "Единой России" отказались комментировать исчезновение с партийного сайта биографии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, назвавшего себя беспартийным.
Ранее Беглов во время дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга заявил, что в отличие от своих конкурентов он единственный, кто не принадлежит ни к какой партии. Беглов отмечал, что у него одна партия - "наши горожане". После этого с сайта "Единой России" исчезла биография Беглова, однако в кэше Google сохранилась копия страницы, где говорилось, что врио губернатора был руководителем петербургского отделения ЕР, а также входит в высший совет партии.
"Мы не комментируем", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Единой России".
Кандидаты в губернаторы Петербурга во вторник обсудили на дебатах, посвященных теме бюджета, вопросы повышения эффективности экономического развития и изменения в управлении городом.
В единый день голосования 8 сентября в России пройдут более 5 тысяч выборов разного уровня. В 16 регионах жители будут выбирать губернаторов, в 13 регионах - депутатов законодательных собраний. Кроме того, в единый день голосования пройдут довыборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.