Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T15:28Z
https://ria.ru/20190814/1557498775.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154871/99/1548719916_0:0:3014:1696_1036x0_80_0_0_db28d9119a7122ba405ad4dea308788a.jpg
РИА Новости

В ЕР отказались комментировать исчезновение биографии Беглова с сайта

15:28 14.08.2019
1507
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчредительное собрание Всероссийского казачьего общества
Учредительное собрание Всероссийского казачьего общества
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В "Единой России" отказались комментировать исчезновение с партийного сайта биографии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, назвавшего себя беспартийным.
Ранее Беглов во время дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга заявил, что в отличие от своих конкурентов он единственный, кто не принадлежит ни к какой партии. Беглов отмечал, что у него одна партия - "наши горожане". После этого с сайта "Единой России" исчезла биография Беглова, однако в кэше Google сохранилась копия страницы, где говорилось, что врио губернатора был руководителем петербургского отделения ЕР, а также входит в высший совет партии.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
12 июля, 19:54РИА Новости
Врио главы Петербурга Беглов намерен участвовать в предвыборных дебатах
"Мы не комментируем", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Единой России".
Кандидаты в губернаторы Петербурга во вторник обсудили на дебатах, посвященных теме бюджета, вопросы повышения эффективности экономического развития и изменения в управлении городом.
В единый день голосования 8 сентября в России пройдут более 5 тысяч выборов разного уровня. В 16 регионах жители будут выбирать губернаторов, в 13 регионах - депутатов законодательных собраний. Кроме того, в единый день голосования пройдут довыборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
21120109
Обсудить 2
GoogleГосдума РФЕдиная РоссияАлександр БегловМоскваРоссияСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
РИА
Новости
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Лента
новостей
Певец Александр Серов
Адвокат Александра Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу
Фельдшер скорой
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Теплоход на Оби
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Проводник в вагоне нового скоростного поезда Стриж, отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала
Россиянам рассказали, нужно ли самим собирать постельное белье в поездах
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
23:19Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН
Лента новостейМолния