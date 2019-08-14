В Сомали при взрыве двух автомобилей погибли три человека

Ранее местная радиостанция Mustaqbal сообщила, что заминированный автомобиль взорвался у базы военно-политического Сомалийского национального альянса (SNA) в деревне Барире в регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали. Издание Garowe Online сообщило, что автомобиль взорвался на военной базе в городе Авдигл в регионе Нижняя Шабелле.