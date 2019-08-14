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РИА Новости

В Сомали при взрыве двух автомобилей погибли три человека

15:19 14.08.2019
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© AFP 2019 / Mohamed AbdiwahabСолдат правительственных войск Сомали патрулирует одну из улиц Могадишо
Солдат правительственных войск Сомали патрулирует одну из улиц Могадишо
© AFP 2019 / Mohamed Abdiwahab
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате взрывов двух автомобилей в регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали, сообщает местное издание Garowe Online.
Ранее местная радиостанция Mustaqbal сообщила, что заминированный автомобиль взорвался у базы военно-политического Сомалийского национального альянса (SNA) в деревне Барире в регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали. Издание Garowe Online сообщило, что автомобиль взорвался на военной базе в городе Авдигл в регионе Нижняя Шабелле.
Радиостанция Mustaqbal добавила, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"*), базирующаяся в Сомали, взяла ответственность за нападение на базу.
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