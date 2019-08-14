В Сомали при взрыве двух автомобилей погибли три человека

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате взрывов двух автомобилей в регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали, сообщает местное издание Garowe Online.
Ранее местная радиостанция Mustaqbal сообщила, что заминированный автомобиль взорвался у базы военно-политического Сомалийского национального альянса (SNA) в деревне Барире в регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали. Издание Garowe Online сообщило, что автомобиль взорвался на военной базе в городе Авдигл в регионе Нижняя Шабелле.
Радиостанция Mustaqbal добавила, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"*), базирующаяся в Сомали, взяла ответственность за нападение на базу.
* Террористическая организация, запрещенная в России