Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC

"Вероятно, это (президентство – ред.) стоило мне от 3 до 5 миллиардов долларов... но меня это не волнует, мне все равно. Вы знаете, если вы состоятельны, это не имеет никакого значения. Я просто хочу отлично справляться с работой", - приводит слова Трампа телеканал.

По словам президента США, немалая часть этой суммы была потрачена на адвокатов. "Потому что каждый день на меня подают в суд за что-то", - отметил Трамп.

NBC отмечает, что заявления Трампа "практически невозможно проверить", так как он не представлял общественности налоговые декларации, а в прошлом уже был пойман на том, что преувеличивал размеры своего состояния.

В начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 годы. Однако глава минфина Стивен Мнучин, в ведении которого находится эта служба, отклонил просьбу палаты. По мнению защиты Трампа, в юрисдикции комитета находятся федеральные налоги, но никак не данные о налогах президента.

Кроме того, комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США затребовали повестками информацию о финансах Трампа и бизнесе банков с Россией. В числе банков, которым были направлены повестки, - Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, а также Deutsche Bank, который на протяжении двух десятилетий вел бизнес с Трампом.

Трамп еще до избрания в 2016 году отказывался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты пытались добиться обнародования этих документов, подозревая главу государства в финансовых нарушениях. Газета New York Times проводила специальное расследование в отношении налоговых деклараций Трампа, которые фактически демонстрируют убыточность большинства его проектов. Президент США это оспаривает. Некоторые эксперты полагают, что публикация налоговой декларации может нанести большой ущерб репутации президента, поскольку раскроет его бизнес-провалы.