Офис Зеленского не отказывается от планов уволить Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований

КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Офис президента Украины не отказывается от планов уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщила в среду пресс-служба офиса.

Украинский премьер Владимир Гройсман ранее сообщил, что кабмин рассмотрит вопрос увольнения Кличко. Традиционно заседания правительства проходят каждую среду. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в среду заявил, что действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко.

"Этот вопрос будет рассматривать и решать новый состав Кабинета министров", - цитирует сообщение пресс-службы издание "Украинская правда".

В офисе президента уточнили, что новый кабмин рассмотрит этот вопрос осенью.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы КГГА и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.