Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T15:05Z
https://ria.ru/20190814/1557497704.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155691/23/1556912319_0:90:3059:1810_1036x0_80_0_0_0079a7d33bab35c3e25809e8ea571414.jpg
РИА Новости

Офис Зеленского не отказывается от планов уволить Кличко

15:05 14.08.2019
309
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Офис президента Украины не отказывается от планов уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщила в среду пресс-служба офиса.
Украинский премьер Владимир Гройсман ранее сообщил, что кабмин рассмотрит вопрос увольнения Кличко. Традиционно заседания правительства проходят каждую среду. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в среду заявил, что действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко.
Бильче-Волицко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
11 августа, 08:00РИА Новости
Борьба "украинских мальчиков": Гройсман снизил цены, Зеленский повысит
"Этот вопрос будет рассматривать и решать новый состав Кабинета министров", - цитирует сообщение пресс-службы издание "Украинская правда".
В офисе президента уточнили, что новый кабмин рассмотрит этот вопрос осенью.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы КГГА и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Вчера, 12:37РИА Новости
В Киеве около 20 человек требуют отставки Кличко, сообщили СМИ
170000
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеВиталий КличкоВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко раскритиковал план сократить комитет Рады по делам ветеранов
РИА
Новости
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Синоптики сообщили об отступлении жары в Крыму
Площадь Независимости в Киеве
Союз журналистов Украины сообщил о 175 случаях нападений на сотрудников СМИ
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства
Никита Потураев
Советник Зеленского прокомментировал решение о блокировке российских сайтов
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель перечислила "хорошие причины" для размещения войск США в Германии
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
Пограничники Индии и Пакистана нарушили традицию обмена сладостями
Владимир Жириновский
Жириновский назвал условие, при котором можно было бы сохранить СССР
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
Певица прокомментировала обвинения Пласидо Доминго в домогательствах
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Газпроме" назвали дату слушаний по транзитному спору с "Нафтогазом"
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму ответили на слова об "ущемлении прав" украинцев на полуострове
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель назвала условие расширения сотрудничества с Россией
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал заявление Хантсмана о судьбе СНВ-3
Посол США в России Джон Хантсман
Песков прокомментировал предстоящую отставку американского посла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
Лента новостейМолния