Жириновский назвал условие, при котором можно было бы сохранить СССР

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. СССР можно было бы сохранить, если бы из миллиона членов КПСС в Москве на Манежную площадь в августе 1991 года вышли хотя бы 50 тысяч человек, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы вышли, ЛДПР, 19 августа будет 28 лет. Через 2 года будем праздность 30-летие. Они не вышли - в Москве был миллион коммунистов, членов КПСС. Где они? Где был (Геннадий) Зюганов? В санатории. (Геннадий) Селезнёв - в санатории. Лето ведь. Они не понимали опасность ситуации, что страна на пороге взрыва", - сказал Жириновский в среду во время встречи с избирателями в Печатниках.

"Если бы московские коммунисты вывели бы 50 тысяч в Манеж, то мы бы страну сохранили. Но ни один коммунист не вышел из миллиона", - добавил политик.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.