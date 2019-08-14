Порошенко раскритиковал план сократить комитет Рады по делам ветеранов

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что планируемое сокращение комитета Верховной рады по делам ветеранов станет шагом к сворачиванию государственной политики в сфере социальной защиты и "еще одним выстрелом в спину армии".

Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на подготовительном заседании новоизбранной Верховной рады предложил сократить количество парламентских комитетов с 27 до 22.

"Сокращение комитета по делам ветеранов – это еще один выстрел в спину армии... Сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного министерства по делам ветеранов", – написал Порошенко на своей странице в Facebook

Он добавил, что министерства по делам ветеранов есть во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах: в США, Китае, Японии, Канаде, Хорватии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Южной Корее.

"И сохранить его функционирование в Украине является чрезвычайно важным. Поддержку министерству ветеранов Украины уже предоставили наши страны-партнеры: США, Канада, Великобритания. Надеюсь, что сегодня у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение", – добавил экс-президент.

Сам Порошенко ранее оказался замешан в инциденте с крупными хищениями в сфере ВПК.