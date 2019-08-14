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РИА Новости

Порошенко раскритиковал план сократить комитет Рады по делам ветеранов

15:02 14.08.2019 (обновлено: 15:14 14.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что планируемое сокращение комитета Верховной рады по делам ветеранов станет шагом к сворачиванию государственной политики в сфере социальной защиты и "еще одним выстрелом в спину армии".
Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на подготовительном заседании новоизбранной Верховной рады предложил сократить количество парламентских комитетов с 27 до 22.
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"Сокращение комитета по делам ветеранов – это еще один выстрел в спину армии... Сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного министерства по делам ветеранов", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что министерства по делам ветеранов есть во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах: в США, Китае, Японии, Канаде, Хорватии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Южной Корее.
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"И сохранить его функционирование в Украине является чрезвычайно важным. Поддержку министерству ветеранов Украины уже предоставили наши страны-партнеры: США, Канада, Великобритания. Надеюсь, что сегодня у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение", – добавил экс-президент.
Сам Порошенко ранее оказался замешан в инциденте с крупными хищениями в сфере ВПК.
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В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к Порошенко. По данным журналистов, Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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