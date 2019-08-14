Синоптики сообщили об отступлении жары в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Температурный фон в Крыму снизится на четыре-шесть градусов в ближайшие выходные из-за прохождения фронтального раздела, жара вернется во вторник, сказала РИА Новости руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Дневные температуры воздуха в степной части Крыма установились на отметке 36 градусов, что очень близко к рекордным показателям, сообщил ранее Гидрометцентр. Температура на южном берегу днем достигает 30-32 градусов.

"Сейчас погоду в Крыму определяют тропические воздушные массы. В выходные дни через территорию полуострова ожидается прохождение холодного фронтального раздела. Температура воздуха понизится на четыре-шесть градусов и составит 23-28 градусов. Со вторника он покинет Крым, тропические воздушные массы будут атаковать территорию полуострова, и температура снова повысится за 30-градусную отметку. Лето в Крыму продолжается, это нормально", - сказала Любецкая.

Медики рекомендуют крымчанам и туристам днем не находиться долго на солнцепёке, использовать головные уборы, пить прохладную воду. В полуденный зной рекомендуется проводить время в тени, а на пляже проводить утренние часы. В горах и лесах Крыма категорически запрещено разведение открытого огня.