Синоптики сообщили об отступлении жары в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Температурный фон в Крыму снизится на четыре-шесть градусов в ближайшие выходные из-за прохождения фронтального раздела, жара вернется во вторник, сказала РИА Новости руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Дневные температуры воздуха в степной части Крыма установились на отметке 36 градусов, что очень близко к рекордным показателям, сообщил ранее Гидрометцентр. Температура на южном берегу днем достигает 30-32 градусов.
"Сейчас погоду в Крыму определяют тропические воздушные массы. В выходные дни через территорию полуострова ожидается прохождение холодного фронтального раздела. Температура воздуха понизится на четыре-шесть градусов и составит 23-28 градусов. Со вторника он покинет Крым, тропические воздушные массы будут атаковать территорию полуострова, и температура снова повысится за 30-градусную отметку. Лето в Крыму продолжается, это нормально", - сказала Любецкая.
Медики рекомендуют крымчанам и туристам днем не находиться долго на солнцепёке, использовать головные уборы, пить прохладную воду. В полуденный зной рекомендуется проводить время в тени, а на пляже проводить утренние часы. В горах и лесах Крыма категорически запрещено разведение открытого огня.
Температура морской воды у берегов Крыма в эти дни: в Феодосии - 23 градуса, в Алуште - 23, в Ялте - 24, в районе горы Карадаг - 23, в Севастополе - 23-25, в Евпатории - 24, в Черноморском - 22, в Керченском проливе - 25, в Азовском море - 25 градусов.