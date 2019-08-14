Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T14:57Z
https://ria.ru/20190814/1557497348.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155699/47/1556994761_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_98f23e5fd25b9662fc2cb92ff5fb5a63.jpg
РИА Новости

Синоптики сообщили об отступлении жары в Крыму

14:57 14.08.2019
340
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Температурный фон в Крыму снизится на четыре-шесть градусов в ближайшие выходные из-за прохождения фронтального раздела, жара вернется во вторник, сказала РИА Новости руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Дневные температуры воздуха в степной части Крыма установились на отметке 36 градусов, что очень близко к рекордным показателям, сообщил ранее Гидрометцентр. Температура на южном берегу днем достигает 30-32 градусов.
"Сейчас погоду в Крыму определяют тропические воздушные массы. В выходные дни через территорию полуострова ожидается прохождение холодного фронтального раздела. Температура воздуха понизится на четыре-шесть градусов и составит 23-28 градусов. Со вторника он покинет Крым, тропические воздушные массы будут атаковать территорию полуострова, и температура снова повысится за 30-градусную отметку. Лето в Крыму продолжается, это нормально", - сказала Любецкая.
Жара
8 июня, 07:31РИА Новости
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
Медики рекомендуют крымчанам и туристам днем не находиться долго на солнцепёке, использовать головные уборы, пить прохладную воду. В полуденный зной рекомендуется проводить время в тени, а на пляже проводить утренние часы. В горах и лесах Крыма категорически запрещено разведение открытого огня.
Температура морской воды у берегов Крыма в эти дни: в Феодосии - 23 градуса, в Алуште - 23, в Ялте - 24, в районе горы Карадаг - 23, в Севастополе - 23-25, в Евпатории - 24, в Черноморском - 22, в Керченском проливе - 25, в Азовском море - 25 градусов.
Фонтан
Вчера, 09:50РИА Новости
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
210000
Обсудить 0
ГидрометцентрСимферопольКрымСевастопольОбщество
Рекомендуем
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Лента
новостей
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Фельдшер скорой
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Теплоход на Оби
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
Лента новостейМолния