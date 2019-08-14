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РИА Новости

Аэропорт Гонконга восстанавливает работу после коллапса из-за демонстрантов

14:55 14.08.2019 (обновлено: 18:06 14.08.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянПассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
© РИА Новости / Жанна Манукян
ГОНКОНГ, 14 авг – РИА Новости. Международный аэропорт Гонконга постепенно восстанавливает работу после коллапса, который спровоцировали демонстранты, однако около сотни протестующих по-прежнему остаются в зале прилетов, передает корреспондент РИА Новости.
В течение двух дней администрация аэропорта была вынуждена отменить сотни рейсов после того, как демонстранты оккупировали залы прилетов и вылетов. Во вторник ночью между полиций и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.
В среду утром администрация аэропорта получила судебное постановление, запрещающее проводить протесты и демонстрации на территории аэропорта за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов.
В среду аэропорту было отменено более 120 рейсов.
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Как сообщает корреспондент РИА Новости, в настоящий момент демонстранты сконцентрировались только в одном крыле, соорудив баррикады из тележек, на которых висят плакаты с лозунгами, такими же листовками увешан пол. Протестующие, в основном молодежь в черных футболках и масках, никак действий не предпринимают. Они сидят или спят на полу. По словам участников акции, сейчас протесты уже стали незаконными на территории аэропорта за исключением отведенных мест, поэтому протестующих стало меньше, так как их могут быть арестованы в случае нарушения судебного постановления. Часть из них начинает расходиться.
Присутствие полиции также незаметно, однако приняты более строгие меры прохода в зал вылетов: пройти могут только пассажиры с билетами, предъявив паспорт. Журналистам проход разрешен. В терминалах аэропорта не наблюдается большого скопления людей.
Международный аэропорт Гонконга является одним из самых загруженных международных транспортных хабов в мире. В среднем в день он обслуживает около 800 рейсов, поэтому нарушение его работы сказалось на десятках тысячах туристов.
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Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, пострадали десятки человек.
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