ЕС выделил Греции три самолета для борьбы с лесными пожарами

БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. ЕК выделила по заявке Греции из резерва специального механизма гражданской обороны три пожарных самолета для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в нескольких районах этой страны, сообщила в среду исполнительный орган ЕС.

Накануне Греция обратилась за помощью в тушении сильного лесного пожара на острове Эвбея в Европейское агентство гражданской защиты.

"После запроса о помощи от Греции… ЕС помог мобилизовать три пожарных самолета из резерва механизма гражданской защиты (rescEU) из Италии и Испании, которые будут быстро отправлены в пострадавшие регионы", - говорится в сообщении.

Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидис сообщил, что "самолеты уже в действии, борются с пожарами".

"Я благодарен Италии и Испании за их предложения о помощи. Мы готовы оказать дальнейшую помощь", - добавил он.

ЕК через механизм гражданской защиты координирует меры реагирования на стихийные бедствия в Европе и за ее пределами. Когда масштабы чрезвычайной ситуации превышают возможности страны, она может обратиться за помощью через этот механизм.