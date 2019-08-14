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РИА Новости

ЕС выделил Греции три самолета для борьбы с лесными пожарами

14:47 14.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. ЕК выделила по заявке Греции из резерва специального механизма гражданской обороны три пожарных самолета для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в нескольких районах этой страны, сообщила в среду исполнительный орган ЕС.
Накануне Греция обратилась за помощью в тушении сильного лесного пожара на острове Эвбея в Европейское агентство гражданской защиты.
"После запроса о помощи от Греции… ЕС помог мобилизовать три пожарных самолета из резерва механизма гражданской защиты (rescEU) из Италии и Испании, которые будут быстро отправлены в пострадавшие регионы", - говорится в сообщении.
Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидис сообщил, что "самолеты уже в действии, борются с пожарами".
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"Я благодарен Италии и Испании за их предложения о помощи. Мы готовы оказать дальнейшую помощь", - добавил он.
ЕК через механизм гражданской защиты координирует меры реагирования на стихийные бедствия в Европе и за ее пределами. Когда масштабы чрезвычайной ситуации превышают возможности страны, она может обратиться за помощью через этот механизм.
На сегодняшний день в механизме участвуют все государства-члены ЕС, а также Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория и Турция.
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