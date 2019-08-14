В Якутии ветерана на столетие наградили знаком долгожителя республики

ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны из Вилюйского улуса Якутии в день своего 100-летия награжден почетным знаком долгожителя республики "Уйэ саас", сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Указом главы Якутии ветеран награжден почетным знаком "Уйэ Саас". Награда вручается на торжественном мероприятии, посвященном юбилею Николая Николаева", - написал глава региона в своем аккаунте в Instagram. Он пожелал ветерану здоровья, счастья и тепла.

По словам главы республики, Николаева Николая Сидоровича призвали в 1942 в ряды Советской армии. Он участвовал в Сталинградской битве, затем был переведен разведчиком на Прибалтийский фронт. Ветеран имеет медали "За Отвагу", "Отличный пулеметчик", ордена Красной звезды, Славы III степени и Отечественной войны I степени.