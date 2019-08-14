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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии ветерана на столетие наградили знаком долгожителя республики

14:42 14.08.2019 (обновлено: 15:16 14.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны из Вилюйского улуса Якутии в день своего 100-летия награжден почетным знаком долгожителя республики "Уйэ саас", сообщил глава региона Айсен Николаев.
"Указом главы Якутии ветеран награжден почетным знаком "Уйэ Саас". Награда вручается на торжественном мероприятии, посвященном юбилею Николая Николаева", - написал глава региона в своем аккаунте в Instagram. Он пожелал ветерану здоровья, счастья и тепла.
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Сегодня празднует 100-летний юбилей житель Вилюйска - Николай Сидорович Николаев - Ветеран Великой Отечественной войны 👏🏻 В 1942 его призвали в ряды Советской армии защищать Родину. Еще совсем молодой парень участвовал в Сталинградской битве, затем был переведён разведчиком на Прибалтийский фронт. Николай Сидорович награжден медалью «За Отвагу», «Отличный пулемётчик», орденами Красной звезды, Славы III степени и Отечественной войны I степени. После фронта вернулся жить и работать в Якутию, создал крепкую семью - с супругой Марией Никифоровной они живут душа в душу уже 50 лет! Искренне восхищаюсь Николаем Сидоровичем, ведь он - образец мужества, пример настоящего мужчины, главы семейства, отца и любящего дедушки и прадедушки! Благодаря таким людям, наша Россия чувствует внутреннюю силу и энергию! Желаю глубокоуважаемому Николаю Сидоровичу крепкого здоровья, счастья и семейного тепла, любви и заботы родных и близких! 👍🏻

Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

По словам главы республики, Николаева Николая Сидоровича призвали в 1942 в ряды Советской армии. Он участвовал в Сталинградской битве, затем был переведен разведчиком на Прибалтийский фронт. Ветеран имеет медали "За Отвагу", "Отличный пулеметчик", ордена Красной звезды, Славы III степени и Отечественной войны I степени.
Мужчина на велосипеде в центре Москвы
15 мая, 08:00РИА Новости
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутияОбщество
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