Жириновский выступил против самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму

"Сейчас некоторые идут в Мосгордуму независимые. От чего независимые? Они от вашего же контроля независимы. Вы изберете и его не увидите 5 лет, а зарплата хорошая, социальный пакет хороший", - сказал Жириновский в среду на встрече с избирателями в Печатниках.

"Когда он идет от партии, пусть он попробует плохо работать - мы ему голову оторвем, не вы, избиратели, а мы, потому что он партию опозорил. У нас выборы в 2021 году в Госдуму. Если он будет плохо работать 2 года, то в сентябре 2021 года и в Госдуму за нас хуже проголосуете. Поэтому во всем мире демократия - это политические партии, чтобы вы знали, кто они", - добавил он.