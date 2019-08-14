Жириновский выступил против самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал идею самовыдвижения на выборах в Мосгордуму, по его словам, кандидат от партии и его деятельность находится под партийным контролем, что повышает уровень его ответственности в работе.
"Сейчас некоторые идут в Мосгордуму независимые. От чего независимые? Они от вашего же контроля независимы. Вы изберете и его не увидите 5 лет, а зарплата хорошая, социальный пакет хороший", - сказал Жириновский в среду на встрече с избирателями в Печатниках.
"Когда он идет от партии, пусть он попробует плохо работать - мы ему голову оторвем, не вы, избиратели, а мы, потому что он партию опозорил. У нас выборы в 2021 году в Госдуму. Если он будет плохо работать 2 года, то в сентябре 2021 года и в Госдуму за нас хуже проголосуете. Поэтому во всем мире демократия - это политические партии, чтобы вы знали, кто они", - добавил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.