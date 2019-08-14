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РИА Новости

Союз журналистов Украины призвал создать площадку по защите сотрудников СМИ

14:35 14.08.2019 (обновлено: 16:39 14.08.2019)
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© Fotolia / wellphotoЖурналисты перед началом пресс-конференции
Журналисты перед началом пресс-конференции
© Fotolia / wellphoto
Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Площадка по защите свободы слова и прав журналистов должна быть создана на Украине, считает глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что офис главы государства планирует создать Совет по вопросам свободы слова, в который войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.
"Нужна площадка по защите свободы слова и прав журналистов. Но она должна реально работать", - сказал Томиленко в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованном в среду.
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Он добавил, что сдержанно поддерживает инициативу офиса президента Украины Владимира Зеленского по созданию совета по свободе слова.
"Я считаю, что совет по свободе слова будет эффективен, но при условии, если будет публичным, и в нем будут участники такого уровня как: заместители генерального прокурора, заместитель министра внутренних дел, представитель офиса президента и сами журналисты. Заседания совета по свободе слова должны проходить регулярно, а президент должен поддерживать работу этого совета", - сказал Томиленко.
Он отметил, что подал заявку, чтобы войти в такой совет, но пока не получил официального ответа, а лишь уведомление, что она принята на рассмотрение.
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Томиленко также добавил, что администрация экс-президента Петра Порошенко таким советом создавала лишь иллюзию свободы слова. "Его использовали для формальных отчетов – якобы власть обеспокоена и оберегает журналистов", - сказал Томиленко, отметив, что при Порошенко последний раз совет собирался в феврале 2018 года.
"Порошенко и его команда годами культивировал гибридную реальность... если журналист, например, работает в "неправильном" по чьему-то мнению издании, его можно и нужно избивать, например. И никто не встанет на его сторону и не выразит солидарность", - сказал Томиленко.
При этом, по его мнению, сейчас голос международных партнеров Украины по проблеме нападений на журналистов звучит сильнее, чем голос украинских политиков.
"Осуждать нужно не только физические атаки, но и ту травлю, которая идет в интернете, призывы бойкотировать каналы", - отметил Томиленко.
Он также добавил, что реакция комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова слабая. "Комитет был частью коалиционной власти и работал в ее интересах. Получилось, что комитет, который возглавляла Виктория Сюмар (депутат Рады из фракции – ред.) "Народного фронта" был сервисной функцией для власти Порошенко",- сказал он, отметив, что комитет должен возглавить человек, не входящий в партию власти.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Ранее Томиленко сообщил, что ежегодно в стране фиксируется не менее 80 нападений на работников СМИ. Он заявлял, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
4 июля, 17:55РИА Новости
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Ситуация на УкраинеКирилл ВышинскийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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