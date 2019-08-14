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РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею о сокращенной рабочей неделе

14:40 14.08.2019 (обновлено: 16:10 14.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовРабочий в цехе
Рабочий в цехе
© РИА Новости / Андрей Станавов
Рабочий в цехе. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Кремле пока не поднимался вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается", — сказал он.
Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Эту идею поддержала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), которая направила соответствующее письмо в Министерство труда и социальной защиты.
Причем, по мнению авторов документа, возможно увеличить продолжительность рабочего дня, но сохранить общее количество часов в неделю. Оплата труда при этом также должна сохраниться, считают в федерации.
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В Минтруде отметили, что, согласно Трудовому кодексу, максимальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов, а нижней границы не существует. То есть уже сейчас в организациях может быть уменьшена как продолжительность рабочего дня, так и количество самих рабочих дней.
В ФНПР в свою очередь признали, что готового механизма перехода к четырехдневной неделе пока нет. При этом, как пояснил секретарь федерации Александр Шершуков, позиция профсоюзов заключается в необходимости сокращения не только недели, но и рабочих часов.
"Как минимум, мы хотим начать нормальную дискуссию, нормальные переговоры на эту тему", — добавил он.
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Мнение экспертов

Медики, опрошенные РИА Новости, отнеслись к предложению ФНПР критически. По их мнению, с лишним выходным днем люди станут больше страдать от стресса и ожирения.

"В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением", — сказала РИА Новости врач-терапевт Елена Тихомирова.

Медик отметила, что, если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и неожиданно станет на один выходной больше, это приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха.
По ее словам, на снижении заболеваемости во время эпидемии гриппа четырехдневная рабочая неделя тоже никак не отразится.
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"По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются в первую очередь в непроветриваемых помещениях: метро, автобусах, маршрутках. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит", — пояснила Тихомирова.
Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин в свою очередь добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека. По его мнению, те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады, а те, кто занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества.
В семейных отношениях будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточнил психотерапевт.
"Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа — если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения", — пояснил Пережогин.
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"Люди не станут отдыхать"

Критически к идее сократить рабочую неделю отнесся и известный певец Юрий Лоза. По его мнению, это предложение не имеет смысла.
"А если в стране дел невпроворот, то зачем сокращать рабочую неделю? К тому же наши люди не станут отдыхать, а освободившийся день посвятят поиску приработка", — написал Лоза в фейсбуке.
Кроме того, по его мнению, без дополнительных программ по организации досуга в стране может обостриться проблема злоупотребления алкоголем.

ЛДПР — за

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вводить четырехдневную рабочую неделю надо уже в самое ближайшее время.
По его словам, впервые с предложением перейти на сокращенную неделю выступила ЛДПР, а потом эту идею "позаимствовали" и Всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы в России.
"Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября", — написал Жириновский в Instagram.
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В ЕР поддержали идею перехода к четырехдневной рабочей неделе
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Юрий ЛозаФедерация независимых профсоюзов РоссииДмитрий ПесковВладимир ЖириновскийОбщество
Популярные комментарии
Такой бред! И это еще все всерьез обсуждают. Да нас просто за нос водят и уводят от какой-то другой важной проблемы. Ждите в ближайшее время "приятных сюрпризов" из кремля.
14 августа, 15:16
ПППравдоруб Правдоруб
7232108
Комментировать можно с разной стороны. Неоспорим один факт: бюджет получит новые вливания из-за увеличения потребления спиртного.
14 августа, 15:00
vyachnick Новиков
26211116
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