Советник Зеленского прокомментировал решение о блокировке российских сайтов

"По поводу блокировки вебсайтов: я считаю, это все должно перейти к регулятору. Если регулятор признает контент незаконным, направленным на подрыв конституционного строя и представляющим угрозу территориальной целостности, то, конечно, они (сайты - ред.) должны блокироваться", - заявил Потураев в интервью изданию "Детектор медиа", отвечая на вопрос, будет ли партия "Слуга народа" поддерживать дальнейшую блокировку российских соцсетей и вебсайтов.