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РИА Новости

Советник Зеленского прокомментировал решение о блокировке российских сайтов

14:17 14.08.2019
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© Фото : страница Никиты Потураева в FacebookНикита Потураев
Никита Потураев
© Фото : страница Никиты Потураева в Facebook
Никита Потураев. Архивное фото
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" считает, что вопрос о блокировке российских сайтов должен перейти регулятору, однако необходимы ясные критерии контента, представляющего угрозу, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к "Одноклассникам", "Вконтакте", "Яндексу" и Mail.ru.
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"По поводу блокировки вебсайтов: я считаю, это все должно перейти к регулятору. Если регулятор признает контент незаконным, направленным на подрыв конституционного строя и представляющим угрозу территориальной целостности, то, конечно, они (сайты - ред.) должны блокироваться", - заявил Потураев в интервью изданию "Детектор медиа", отвечая на вопрос, будет ли партия "Слуга народа" поддерживать дальнейшую блокировку российских соцсетей и вебсайтов.
При этом он подчеркнул, что нужно выписать "критерии такого контента", который попадает под блокировку.
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеЯндексВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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