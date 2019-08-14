В Еврокомиссии призвали Британию объяснить свои идеи насчет Brexit

БРЮССЕЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Великобритании необходимо объяснить свои идеи по Brexit, чтобы переговоры об этом процессе могли продвинуться, сказала журналистам представитель ЕК на брифинге.

Конкретные переговоры между представителями страны и союза о Brexit не ведутся уже несколько месяцев. Летом в Великобритании сменился премьер-министр. Им стал Борис Джонсон, а прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов.

"Для того чтобы переговоры прогрессировали, правительство Великобритании должно объяснить свои идеи и как оно видит путь движения вперед", - сказала она.

Еврокомиссия неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. Это соглашение теперь должно пройти ратификацию в Британии, чтобы вступить в силу. Однако в стране этот договор несколько раз был отвергнут парламентариями, в том числе, ввиду вопроса по ирландской границе.

При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".