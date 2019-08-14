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РИА Новости

В Еврокомиссии призвали Британию объяснить свои идеи насчет Brexit

14:16 14.08.2019
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© Hannah McKayПротивники Brexit в Лондоне
Противники Brexit в Лондоне
© Hannah McKay
Противники Brexit в Лондоне. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Великобритании необходимо объяснить свои идеи по Brexit, чтобы переговоры об этом процессе могли продвинуться, сказала журналистам представитель ЕК на брифинге.
Конкретные переговоры между представителями страны и союза о Brexit не ведутся уже несколько месяцев. Летом в Великобритании сменился премьер-министр. Им стал Борис Джонсон, а прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов.
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"Для того чтобы переговоры прогрессировали, правительство Великобритании должно объяснить свои идеи и как оно видит путь движения вперед", - сказала она.
Еврокомиссия неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. Это соглашение теперь должно пройти ратификацию в Британии, чтобы вступить в силу. Однако в стране этот договор несколько раз был отвергнут парламентариями, в том числе, ввиду вопроса по ирландской границе.
Противник Brexit в Лондоне
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При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".
На фоне того, что соглашение о Brexit не было одобрено парламентом Соединённого Королевства, ЕС пошёл на отсрочку даты выхода страны из союза - она была перенесена с 29 марта на 31 октября текущего года. Ведь жёсткий Brexit, без полностью одобренного всеми сторонами договора об условиях этого процесса, грозит обеим сторонам весьма неприятными последствиями, в том числе, экономическими.
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Выход Британии из ЕвросоюзаЕврокомиссияВеликобританияВ мире
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