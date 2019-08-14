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РИА Новости

Зюганов поддержал предложение об отставке главы МГИК

13:48 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддерживает требование кандидатов от партии в Мосгордуму отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Ранее сообщалось, что в КПРФ выступили с инициативой отставки Горбунова. Главе ЦИК Элле Памфиловой передали жалобу на бездействие МГИК, подписанную 45 кандидатами в МГД от КПРФ. При этом Памфилова отметила, что изменения в Московской городской избирательной комиссии назрели, но дезорганизовывать ее работу перед выборами никто не будет. Она не исключила возможности выразить недоверие со стороны ЦИК к работе Мосгоризбиркома и к главе комиссии Горбунову.
"Я не просто поддерживаю, я сказал сразу, что он лишил себя (доверия) полностью", - сказал Зюганов журналистам, отвечая на вопрос о своем отношении к инициативе кандидатов в МГД от КПРФ.
"Что касается Горбунова, я бы на месте Эллы Памфиловой отправил бы (в отставку) немедленно, выразил бы недоверие. Там бы назначили зама и пошли бы дальше", - добавил политик.
Глава ЦИК Элла Памфилова
6 августа, 16:38РИА Новости
Памфилова прокомментировала инициативу с требованием отставки главы МГИК
Мосгоризбирком отказал в регистрации одного кандидата в депутаты МГД от КПРФ и одного самовыдвиженца, которого поддерживали коммунисты. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
Горбунов ранее назвал беспочвенными и голословными обвинения в свой адрес, отметив, что в них не содержатся факты, доказывающие нарушения закона.
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МосгоризбиркомВалентин ГорбуновЭлла ПамфиловаКПРФМосковская городская думаГеннадий ЗюгановМоскваРоссияПолитика
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