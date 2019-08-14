Зюганов поддержал предложение об отставке главы МГИК

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддерживает требование кандидатов от партии в Мосгордуму отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Ранее сообщалось, что в КПРФ выступили с инициативой отставки Горбунова. Главе ЦИК Элле Памфиловой передали жалобу на бездействие МГИК, подписанную 45 кандидатами в МГД от КПРФ. При этом Памфилова отметила, что изменения в Московской городской избирательной комиссии назрели, но дезорганизовывать ее работу перед выборами никто не будет. Она не исключила возможности выразить недоверие со стороны ЦИК к работе Мосгоризбиркома и к главе комиссии Горбунову.

"Я не просто поддерживаю, я сказал сразу, что он лишил себя (доверия) полностью", - сказал Зюганов журналистам, отвечая на вопрос о своем отношении к инициативе кандидатов в МГД от КПРФ.

"Что касается Горбунова, я бы на месте Эллы Памфиловой отправил бы (в отставку) немедленно, выразил бы недоверие. Там бы назначили зама и пошли бы дальше", - добавил политик.

Мосгоризбирком отказал в регистрации одного кандидата в депутаты МГД от КПРФ и одного самовыдвиженца, которого поддерживали коммунисты. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.