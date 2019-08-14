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РИА Новости

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

13:35 14.08.2019 (обновлено: 16:20 14.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2019
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2019
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Глава президентской партии "Слуга народа " Дмитрий Разумков считает, что депутаты Верховной рады Украины должны выступать на украинском языке, он постарается не прибегать к практике выключения микрофона за выступление на русском языке.
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке. Спикер Рады предыдущего созыва неоднократно выключал микрофон депутатам, которые выступали в зале парламента на русском языке. В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке".
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"Я предлагаю народным депутатам придерживаться закона о регламенте… И я постараюсь сделать так, чтобы мне не пришлось это делать (выключать микрофон – ред.), но закон есть закон", - сказал Разумков на брифинге.
После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.
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На разных языках
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно предварительным данным ЦИК, "Слуга народа" получит более 240 мандатов в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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