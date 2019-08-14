Врачи рассказали о лечении девочки из Новокузнецка, которой подожгли платье

Инцидент произошел 7 августа. Медицинские работники диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. По данному факту СК начал доследственную проверку. Также ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов тела.