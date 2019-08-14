Врачи рассказали о лечении девочки из Новокузнецка, которой подожгли платье

КЕМЕРОВО, 14 авг – РИА Новости. Пятилетняя девочка из Новокузнецка, оказавшаяся в реанимации после того, как ее платье подожгла девятилетняя подруга, получает все необходимое лечение и ни в чем не нуждается, сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кузбасса.
Инцидент произошел 7 августа. Медицинские работники диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. По данному факту СК начал доследственную проверку. Также ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов тела.
"Все необходимое лечение, в том числе лекарственными препаратами, ребенок получает в полном объеме", – цитирует пресс-служба департамента слова заведующего ожоговым отделением новокузнецкой городской больницы №1 Алексея Тузовского.
Отмечается, что в соцсетях активно призывают помочь пострадавшему ребенку. "В медорганизации призвали реально оценивать такие просьбы о помощи", – подчеркнули в пресс-службе.