В Новокузнецке девочка, играя с зажигалкой, подожгла платье подруги

КЕМЕРОВО, 12 авг — РИА Новости. В Новокузнецке девочка, играя с зажигалкой, подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Трагедия произошла 7 августа, когда пятилетняя девочка гуляла со своими старшими подругами недалеко от дома. По данным следствия, одна из них играла с зажигалкой и случайно подожгла платье младшей.

Старшие девочки испугались и убежали, а пострадавшая дошла до дома, где ее увидели отец и брат. Они вызвали скорую помощь.

Приехавшие врачи диагностировали у нее термические ожоги.

"Ребенок находится в отделении реанимации, состояние девочки крайне тяжелое, но врачи борются за ее жизнь", — сказали РИА Новости в горбольнице № 1 Новокузнецка.

Следствие начало свою проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В то же время, местные СМИ утверждают, что инцидент не был случайностью: девочку умышленно подожгли две сестры 10 и 13 лет. Отмечается , что у пострадавшей 70-80% ожогов. Кроме того, у нее есть инвалидность по сердцу.