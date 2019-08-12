В Новокузнецке девочка, играя с зажигалкой, подожгла платье подруги

КЕМЕРОВО, 12 авг — РИА Новости. В Новокузнецке девочка, играя с зажигалкой, подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Трагедия произошла 7 августа, когда пятилетняя девочка гуляла со своими старшими подругами недалеко от дома. По данным следствия, одна из них играла с зажигалкой и случайно подожгла платье младшей.
Старшие девочки испугались и убежали, а пострадавшая дошла до дома, где ее увидели отец и брат. Они вызвали скорую помощь.
Приехавшие врачи диагностировали у нее термические ожоги.
"Ребенок находится в отделении реанимации, состояние девочки крайне тяжелое, но врачи борются за ее жизнь", — сказали РИА Новости в горбольнице № 1 Новокузнецка.
Следствие начало свою проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В то же время, местные СМИ утверждают, что инцидент не был случайностью: девочку умышленно подожгли две сестры 10 и 13 лет. Отмечается, что у пострадавшей 70-80% ожогов. Кроме того, у нее есть инвалидность по сердцу.
Как заявили в местной комиссии по делам несовершеннолетних, девятилетнюю девочку, которая подожгла платье подруги, воспитывает 19-летняя сестра. Семья на учете как неблагополучная не состояла: "дети всегда были чистые, одеты, обуты и сыты". Их мать ранее лишили родительских прав.