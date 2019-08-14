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Сейчас обсуждается перспектива перехода на четырехдневную рабочую неделю. Почему-то замалчивается, что впервые эту идею озвучила ЛДПР! На том, что жителям России необходим третий выходной, я начал настаивать много лет назад. Сокращенная рабочая неделя не только сбережет здоровье наших граждан, но и повысит эффективность их труда. Потом наше предложение «позаимствовали» и всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы внутри России. Но идея принадлежит ЛДПР! Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября. #Выходные #Предложения #Идеи #Информ-24 #Топ #Видео #Инстаграм #Я #Жириновский #ВВЖ #ЛДПР
Жириновский призвал перейти на четырехдневную рабочую неделю с сентября
13:21 14.08.2019 (обновлено: 14:51 14.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что на четырехдневную рабочую неделю в России надо переходить уже с 1 сентября, а сама идея сокращенной недели, по его мнению, принадлежит партии.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. 13 августа стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Жириновский напомнил, что впервые идею сокращенной рабочей недели озвучила ЛДПР, а потом "предложение "позаимствовали" и Всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы внутри в России".
"Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября", - написал Жириновский в Instagram.
По его мнению, дополнительным выходным днем могла бы стать среда. Этот день, считает парламентарий, можно было бы посвятить отдыху, общению с родными и близкими, спорту, искусству или другой работе.