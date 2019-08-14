Жириновский призвал перейти на четырехдневную рабочую неделю с сентября

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что на четырехдневную рабочую неделю в России надо переходить уже с 1 сентября, а сама идея сокращенной недели, по его мнению, принадлежит партии.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. 13 августа стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Жириновский напомнил, что впервые идею сокращенной рабочей недели озвучила ЛДПР, а потом "предложение "позаимствовали" и Всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы внутри в России".

"Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября", - написал Жириновский в Instagram.