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РИА Новости

Хантсман назвал сообщения СМИ о кандидатуре возможного преемника слухами

13:03 14.08.2019 (обновлено: 13:07 14.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман
Посол США в России Джон Хантсман
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол США в России Джон Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман, который ранее объявил о своей отставке, назвал слухами сообщения СМИ о том, что новым послом Соединенных Штатов в Москве может стать американский спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биган.
"Это слухи, а слухами я не занимаюсь", - сказал Хантсман в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что кандидатура Бигана рассматривается на пост посла США в России.
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По его словам, была небольшая дезинформация по поводу телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.
"Примерно два месяца назад у меня была беседа с президентом Трампом, в ходе которой я сообщил ему о своих планах; я находился в контакте с президентом Трампом в течение всего моего срока на посту посла, обменивался с ним мнениями и обсуждал дальнейшие шаги. Так вот все это было сказано во время его беседы с президентом Путиным: и то, что я скоро уйду со своего поста, о чем я уже рассказал до этого некоторым высокопоставленным советникам президента Путина, и то, что по словам президента Трампа, он найдёт хорошего человека на освободившуюся должность. Вот и все. Я не думаю, что в ходе этой беседы упоминались какие-то имена", - пояснил дипломат.
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Посол США в РФ Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. Копия письма с прошением об отставке имеется в распоряжении РИА Новости. В Москве, комментируя отставку посла США, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.
СМИ сообщали ранее, что Хантсман намерен баллотироваться в губернаторы штата Юта.
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