Хантсман назвал сообщения СМИ о кандидатуре возможного преемника слухами

"Примерно два месяца назад у меня была беседа с президентом Трампом, в ходе которой я сообщил ему о своих планах; я находился в контакте с президентом Трампом в течение всего моего срока на посту посла, обменивался с ним мнениями и обсуждал дальнейшие шаги. Так вот все это было сказано во время его беседы с президентом Путиным: и то, что я скоро уйду со своего поста, о чем я уже рассказал до этого некоторым высокопоставленным советникам президента Путина, и то, что по словам президента Трампа, он найдёт хорошего человека на освободившуюся должность. Вот и все. Я не думаю, что в ходе этой беседы упоминались какие-то имена", - пояснил дипломат.