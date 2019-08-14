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РИА Новости

Депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка

12:46 14.08.2019 (обновлено: 14:35 14.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве
Первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Новоизбранные депутаты Верховной рады поспорили из-за русского языка.
Поводом стало выступление сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича.
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Когда Рабинович обратился к парламенту на русском, Ирина Геращенко (партия "Европейская солидарность") заявила, что он нарушает законы Украины, поскольку выступление депутатов в Раде должны быть исключительно на государственном языке.
Председатель группы, глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, в свою очередь, попросил Рабиновича впредь говорить на украинском языке.

"Языком работы Верховной рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык. <…> Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам (с просьбой. — Прим. ред.) не нарушать регламент Верховной рады. Если мы будем дальше нарушать регламент, я буду вынужден просить аппарат (Рады. — Прим. ред.) выключать микрофон", — сказал Разумков.

В ответ Рабинович заявил, что не нарушает законов, но если это принципиальный вопрос, то он просит предоставить ему переводчика.
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Закон о государственном языке

Пятнадцатого мая Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского.
Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. По мнению авторов инициативы, тем самым появилась возможность развивать украинский как "самобытный язык титульной нации".
В российском МИД решение Киева раскритиковали и заявили, что новый закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, следовательно, "единственный объект атаки — это русский, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныКиевВ мире
Популярные комментарии
"иноземным чертям кольчугой звенит русская речь"
14 августа, 14:21
Eduard K
8120001
Рабинович топит за русский язык ))) уже анекдот )))
14 августа, 14:06
yangibon
25510001
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