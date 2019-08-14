Депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Новоизбранные депутаты Верховной рады поспорили из-за русского языка.

Поводом стало выступление сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича.

Когда Рабинович обратился к парламенту на русском, Ирина Геращенко (партия "Европейская солидарность") заявила, что он нарушает законы Украины, поскольку выступление депутатов в Раде должны быть исключительно на государственном языке.

Председатель группы, глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, в свою очередь, попросил Рабиновича впредь говорить на украинском языке.

"Языком работы Верховной рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык. <…> Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам (с просьбой. — Прим. ред.) не нарушать регламент Верховной рады. Если мы будем дальше нарушать регламент, я буду вынужден просить аппарат (Рады. — Прим. ред.) выключать микрофон", — сказал Разумков.

В ответ Рабинович заявил, что не нарушает законов, но если это принципиальный вопрос, то он просит предоставить ему переводчика.

Закон о государственном языке

Пятнадцатого мая Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского.

Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. По мнению авторов инициативы, тем самым появилась возможность развивать украинский как "самобытный язык титульной нации".