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РИА Новости

В Петербурге больную раком мать-одиночку могут лишить жилья

12:32 14.08.2019
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрит 18 сентября иск страховой компании Zetta к больной раком матери-одиночке с двумя детьми Татьяне Шевелевой о признании страхового договора недействительным и отмене страховых выплат на сумму около 4 миллионов рублей.
По словам Шевелевой, после оформления ипотеки в октябре 2017 года у нее спустя месяц обнаружили онкологическое заболевание, которое не являлось страховым случаем. "Но заболевание быстро достигло четвёртой стадии, которое привело к первой группе инвалидности... Так как из-за метастазов в позвоночнике мне дали инвалидность, работать и зарабатывать как раньше тяжело... Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрит 18 сентября иск компании. Если суд признает его, мы с детьми лишимся единственного жилья, купленного в ипотеку", - пояснила Шевелева РИА Новости.
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Как отмечает RT со ссылкой на материалы дела, страховщики считают, что женщина умышленно умолчала о ряде заболеваний, чем ввела компанию в заблуждение. Zetta приобщила к делу сделанное по её заказу заключение группы экспертов, в котором, в частности, указано, что у Шевелевой имелись факторы риска развития рака, добавляет RT. Также в Zetta отметили, что подпись Шевелевой в заявлении и оплата страховой премии "означают, что клиент ознакомлен и согласен с условиями заключённого договора страхования".
Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге в свою очередь сообщил РИА Новости, что Шевелева пока не обращалась к ним и порекомендовал это сделать. "Мы советуем обратиться к уполномоченному, записавшись на прием либо подав обращение, для более эффективной защиты прав заявительницы", - сказал собеседник агентства.
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