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РИА Новости

Mitsubishi прокомментировала инициативу о запрете эксплуатации старых машин

12:18 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Запрет эксплуатации старых транспортных средств приведет к более быстрому обновлению автопарка и выгоде производителей, но ударит по автовладельцам, вопрос требует очень тщательной проработки, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и PR "ММС Рус" (официальный дистрибьютор Mitsubishi в России) Илья Никоноров.
Газета "Коммерсант" ранее в среду написала, что комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.
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"Говоря о предельном сроке эксплуатации транспортного средства и потенциальном запрете эксплуатации, мы можем выделить следующие плюсы: более быстрое обновление автомобильного парка – это потенциальная выгода для производителей автомобилей, вместе с омоложением парка гораздо быстрее и более массово будут вводится в оборот экологичные и экономичные автомобили, развитие отрасли утилизации и переработки автомобилей – новые рабочие места, создание, по сути, новой отрасли", - сказал Никоноров.
В то же время он отметил, что такая жесткая фиксация срока эксплуатации, ограниченная годами эксплуатации или пробегом (или их комбинацией), сильно ударит по автовладельцам.
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"Мы можем столкнуться с тем, что большая часть автовладельцев после такого постановления должны будет завтра же утилизировать свой автомобиль, а будет ли достаточно средств на приобретение более свежего – остается под большим вопросом... Что в общем итоге с точки зрения экономической эффективности перевесит плюсы или минусы – большой вопрос, который требует очень тщательной проработки", - заключил Никоноров.
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Госдума РФМинистерство промышленности и торговли РФMitsubishi MotorsРоссияЭкономика
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