Группа ГАЗ поддержала инициативу о запрете эксплуатации старых авто

"В России около 60% парка автобусов старше 10 лет. Необходимость решения этой проблемы давно назрела. Запрет на эксплуатацию старых автобусов был законодательно введен в России еще в 2013 году, но из-за лобби частных транспортных и туристических компаний он переносился уже пять раз и до сих пор не вступил в силу. И это ограничение вводилось даже не в отношении всего автобусного парка, а только для одного, но самого важного сегмента - транспорта для перевозок детей", - добавил собеседник агентства.