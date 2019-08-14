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РИА Новости

Группа ГАЗ поддержала инициативу о запрете эксплуатации старых авто

12:09 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтарый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Группа ГАЗ поддерживает инициативу законодательного ограничения сроков эксплуатации старых автомобилей, что особенно важно для сегмента пассажирских перевозок, заявил РИА Новости представитель группы.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
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"Мы поддерживаем инициативу о необходимости ограничения сроков эксплуатации общественного транспорта. Это особенно важно для сегмента пассажирских перевозок, где отказы исчерпавших свой ресурс автобусов приводят к трагическим последствиям. Автобусы, перешагнувшие десятилетний рубеж, независимо от марки производителя и страны выпуска, отстают от современных требований, предъявляемых к эффективности систем торможения, рулевого управления и другим элементам активной безопасности", - сообщил представитель группы.
Ограничение сроков эксплуатации техники не может быть заменено регулярными техосмотрами, поскольку запас прочности старой техники снижается в 1,5–2,5 раза, и никакой техосмотр не в состоянии выявить уровень накопленного усталостного износа материалов и компонентов, которые могут послужить причиной неожиданного отказа систем автобуса во время движения, также отмечают в группе. В европейских странах использование старой техники не допускается, и средний возраст автобусного парка составляет шесть-семь лет, отметил представитель ГАЗа.
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"В России около 60% парка автобусов старше 10 лет. Необходимость решения этой проблемы давно назрела. Запрет на эксплуатацию старых автобусов был законодательно введен в России еще в 2013 году, но из-за лобби частных транспортных и туристических компаний он переносился уже пять раз и до сих пор не вступил в силу. И это ограничение вводилось даже не в отношении всего автобусного парка, а только для одного, но самого важного сегмента - транспорта для перевозок детей", - добавил собеседник агентства.
Старая техника - это серьезная проблема и с точки зрения экологии, отмечают в ГАЗе. "В России действует экологическая норма "Евро-5", а при этом до сих пор почти 40% эксплуатируемых автобусов – это все еще "Евро-1", то есть с уровнем выхлопов, соответствующим нормам 30-летней давности", - акцентируют внимание в компании.
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Группа ГАЗГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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