Отчим, до смерти избивший девочку в Приморье, признал вину

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Житель Приморского края, арестованный по подозрению в избиении до смерти падчерицы, сознался в содеянном, сообщил РИА Новости старший помощник главы управления СК по региону Сергей Педорич.
Инцидент произошел в селе Ильинка Ханкайского района Приморского края 11 августа. В доме была обнаружена мертвая девочка в возрасте 1 год и 9 месяцев с телесными повреждениями. Против отчима ребенка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).
"Сегодня 21-летний подозреваемый, которому Ханкайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, признал свою вину", - сказал Педорич.