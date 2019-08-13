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РИА Новости

В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку

03:41, 13 августа 2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжелых травм после смерти двухлетней девочки в Ханкайском районе Приморья, задержан ее 21-летний отчим, сообщил РИА Новости старший помощник главы управления СК по региону Сергей Педорич.
"Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, в повлекших по неосторожности смерть потерпевшего)… В качестве подозреваемого по уголовному делу задержан 21-летний отчим ребенка", - сказал собеседник.
Трагедия случилась в селе Ильинка.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проверяются все версии, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования находится на контроле в региональном управлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
7 августа, 18:27РИА Новости
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