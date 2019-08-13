В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку

"Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, в повлекших по неосторожности смерть потерпевшего)… В качестве подозреваемого по уголовному делу задержан 21-летний отчим ребенка", - сказал собеседник.