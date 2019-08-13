В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжелых травм после смерти двухлетней девочки в Ханкайском районе Приморья, задержан ее 21-летний отчим, сообщил РИА Новости старший помощник главы управления СК по региону Сергей Педорич.
"Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, в повлекших по неосторожности смерть потерпевшего)… В качестве подозреваемого по уголовному делу задержан 21-летний отчим ребенка", - сказал собеседник.
Трагедия случилась в селе Ильинка.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проверяются все версии, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования находится на контроле в региональном управлении.