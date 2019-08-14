В Карелии ребенок погиб, провалившись в подземный пожарный резервуар

МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Следователи в республике Карелия возбудили уголовное дело после того, как приехавший к родственникам в гости 8-летний мальчик утонул, провалившись в подземный пожарный резервуар, сообщается на сайте республиканского СУ СКР.

Трагедия произошла в поселке Малиновая Варакка Лоухского района Карелии во вторник. Ребенок приехал в республику из Санкт-Петербурга.

"По версии следствия, мальчик, приехавший в Карелию к родственникам погостить, во время прогулки бегал по заросшему мхом и кустарником подземному пожарному резервуару, провалился и утонул", - говорится в сообщении.