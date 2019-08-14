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РИА Новости

В Карелии ребенок погиб, провалившись в подземный пожарный резервуар

11:50 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Следователи в республике Карелия возбудили уголовное дело после того, как приехавший к родственникам в гости 8-летний мальчик утонул, провалившись в подземный пожарный резервуар, сообщается на сайте республиканского СУ СКР.
Трагедия произошла в поселке Малиновая Варакка Лоухского района Карелии во вторник. Ребенок приехал в республику из Санкт-Петербурга.
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"По версии следствия, мальчик, приехавший в Карелию к родственникам погостить, во время прогулки бегал по заросшему мхом и кустарником подземному пожарному резервуару, провалился и утонул", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", следователи выясняют обстоятельства происшествия.
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СКСанкт-ПетербургКарелияПроисшествия
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