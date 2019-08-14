Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых в Киеве называют подозреваемыми в причастности к крушению самолета Boeing в Донбассе в 2014 году, передает в среду агентство " Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых в Киеве называют подозреваемыми в причастности к крушению самолета Boeing в Донбассе в 2014 году, передает в среду агентство " Украинские новости " со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Россия подчеркивает, что обвинения ССГ в причастности Москвы голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.

"Восемнадцатого июня 2019 года трем гражданам РФ (Гиркину И., Дубинкому С., Пулатову О.) и одному гражданину Украины (Харченко Л.) сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Двадцать второго июля 2019 года материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном статьями 599, 600 УПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", - говорится в ответе СБУ, фотокопию которого опубликовало агентство.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.