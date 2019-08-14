На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 4,5 километра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километров над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

"В среду днём по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 4,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 5 километров в восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края не зарегистрировано.