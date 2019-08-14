В Москве представили документы, связанные с пактом Молотова — Риббентропа

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Доме Российского исторического общества в Москве представили сборник архивных документов, доказывающих, что инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден подписать этот документ ради обеспечения своей безопасности.

"Это целый том документов, целиком посвященных советско-германским отношениям в предвоенные годы", — заявил председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он пояснил, что документы, представленные в сборнике, подтверждают, что не Советский Союз, а именно Третий рейх был инициатором заключения договора о ненападении, в котором, в том числе, были разграничены сферы влияния.

"Не желая вести войну на два фронта, Германия пошла на беспрецедентные уступки, чтобы гарантировать советский нейтралитет в польской кампании", — добавил Нарышкин.

По его словам, советское руководство в конце 1930-х было в курсе реальных целей западных правительств, рассчитывавших на умиротворение Гитлера, а также намерений Германии в конечном счете начать войну с СССР.

"Об этом свидетельствуют многие сохранившиеся документы, в том числе добытые советской внешней разведкой", — отметил Нарышкин.

Для СССР подписание договора с Германией было вынужденным решением, добавил он.

"В прочный мир с агрессором, конечно, руководство нашей страны не верило", — подчеркнул Нарышкин.

Новый выпуск "Вестника Архива президента Российской Федерации" под названием "СССР — Германия: 1932-1941" подготовлен в сотрудничестве с фондом "История Отечества" и Германским историческим институтом в Москве. В книгу, вышедшую в издательстве "Историческая литература", включены документы из архива советского лидера Иосифа Сталина и Политбюро ЦК ВКП(б), рассекреченные с 2006 по 2015 год.

СССР и Германия подписали договор о ненападении 23 августа 1939 года в Москве. Его содержание не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для такого рода урегулирований. Одновременно был подписан секретный дополнительный протокол, в котором разграничивались сферы интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Прибалтика, западные Белоруссия и Украина, а также Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.