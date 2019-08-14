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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В Москве представили документы, связанные с пактом Молотова — Риббентропа

11:02 14.08.2019 (обновлено: 12:03 14.08.2019)
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© РИА Новости / Виктор ТеминДокументы, связанные с пактом Молотова-Риббентропа, представили в Москве
Документы, связанные с пактом Молотова-Риббентропа, представили в Москве
© РИА Новости / Виктор Темин
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Доме Российского исторического общества в Москве представили сборник архивных документов, доказывающих, что инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден подписать этот документ ради обеспечения своей безопасности.
"Это целый том документов, целиком посвященных советско-германским отношениям в предвоенные годы", — заявил председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Он пояснил, что документы, представленные в сборнике, подтверждают, что не Советский Союз, а именно Третий рейх был инициатором заключения договора о ненападении, в котором, в том числе, были разграничены сферы влияния.
"Не желая вести войну на два фронта, Германия пошла на беспрецедентные уступки, чтобы гарантировать советский нейтралитет в польской кампании", — добавил Нарышкин.
По его словам, советское руководство в конце 1930-х было в курсе реальных целей западных правительств, рассчитывавших на умиротворение Гитлера, а также намерений Германии в конечном счете начать войну с СССР.
"Об этом свидетельствуют многие сохранившиеся документы, в том числе добытые советской внешней разведкой", — отметил Нарышкин.
Для СССР подписание договора с Германией было вынужденным решением, добавил он.
"В прочный мир с агрессором, конечно, руководство нашей страны не верило", — подчеркнул Нарышкин.
Новый выпуск "Вестника Архива президента Российской Федерации" под названием "СССР — Германия: 1932-1941" подготовлен в сотрудничестве с фондом "История Отечества" и Германским историческим институтом в Москве. В книгу, вышедшую в издательстве "Историческая литература", включены документы из архива советского лидера Иосифа Сталина и Политбюро ЦК ВКП(б), рассекреченные с 2006 по 2015 год.
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СССР и Германия подписали договор о ненападении 23 августа 1939 года в Москве. Его содержание не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для такого рода урегулирований. Одновременно был подписан секретный дополнительный протокол, в котором разграничивались сферы интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Прибалтика, западные Белоруссия и Украина, а также Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
По мнению профессиональных военных историков, этот пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить военную промышленность и увеличить численность Красной армии. Кроме того, в начале Великой Отечественной войны гитлеровские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали немцев под Москвой и Ленинградом.
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское историческое обществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей НарышкинМосква
Популярные комментарии
Пятая колонна по учебникам фонда Сороса училась. Ей что в лоб, что по лбу, ночью разбуди будут бубнить: "Виноват во всём Сталин"
14 августа, 11:49
vvab6
11010018
С т очки зрения того времени это был абсолютно верный шаг в стратегическом плане. Это было нам в помощь нашей Победе над фашизмом в Германии. Теперь нам предстоит победить фашизм в соседней стране.
14 августа, 11:55
zzagopetr
7601017
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