В Петербурге возбудили дело после стрельбы на свадьбе

По данным пресс-службы, 11 августа в полицию Пушкинского района поступило сообщение, что у дома 40 по Колпинскому шоссе в поселке Славянка из автомобиля свадебного кортежа мужчина трижды выстрелил вверх из пистолета. Стрелявшего доставили в отдел полиции, у него изъяли травматический пистолет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.