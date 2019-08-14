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РИА Новости

В Петербурге возбудили дело после стрельбы на свадьбе

10:54 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы во время проезда свадебного кортежа в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", максимальная санкция – семь лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Стоп-кадр видео драки во время свадьбы
18 сентября 2018, 15:45РИА Новости
Массовая драка со стрельбой на чеченской свадьбе попала на видео
По данным пресс-службы, 11 августа в полицию Пушкинского района поступило сообщение, что у дома 40 по Колпинскому шоссе в поселке Славянка из автомобиля свадебного кортежа мужчина трижды выстрелил вверх из пистолета. Стрелявшего доставили в отдел полиции, у него изъяли травматический пистолет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.
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ГУМВДСлавянкаРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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