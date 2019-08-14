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РИА Новости

В Приамурье рассказали о судьбе скандального памятника погибшим в войне

10:51 14.08.2019
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© Валерий ВетелкинПамятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
Памятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
© Валерий Ветелкин
Памятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. Исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Тындинского района Приамурья Ирина Сокольникова сообщила РИА Новости, что на новом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны после скандала с изображением солдат НАТО, возможно, не будет изображения воинов.
Ранее депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин рассказал РИА Новости, что жители поселка возмущены появлением на обновленном памятнике в центре поселка изображений солдат НАТО с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка).
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Проверку после публикации в СМИ проводит прокуратура Амурской области, во вторник панно со скандальным изображением демонтировали с памятника.
"Реконструкция памятника идет, панно переделывается. Вопрос уже решается о том, чтобы вообще никаких солдат не было. Хотели, чтобы был (на новом памятнике) советский солдат, теперь просто смотрим геральдику", - сказала Сокольникова.
Она добавила, что новый вариант оформления памятника будут рассматривать депутаты и, возможно, общественники. "Макеты (возможных новых изображений) будут рассматривать депутаты. Мне скидывают макеты, экскизы, я скидываю депутатам. Депутаты будут заседать, возможно, в общественную группу тоже выложим",- сказала собеседница агентства.
Кроме изменения панно со скандальным изображением памятник ждет ремонт. По словам Сокольниковой, "все делали быстро, к 45-летию БАМа, и шпаклевка вздулась", сейчас подрядчик зачистил памятник.
В 2016 году в одном из торговых центров Благовещенска вывесили баннер с нацистким танком и перевернутым российским флагом, через несколько часов плакат был снят, позже администрация заведения принесла извинения за "недопустимые ошибки и некомпетентность исполнителя при изготовлении баннера".
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НАТОАмурская областьТындинский районБлаговещенскОбщество
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