В Приамурье рассказали о судьбе скандального памятника погибшим в войне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. Исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Тындинского района Приамурья Ирина Сокольникова сообщила РИА Новости, что на новом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны после скандала с изображением солдат НАТО, возможно, не будет изображения воинов.

Ранее депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин рассказал РИА Новости, что жители поселка возмущены появлением на обновленном памятнике в центре поселка изображений солдат НАТО с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка).

Проверку после публикации в СМИ проводит прокуратура Амурской области, во вторник панно со скандальным изображением демонтировали с памятника.

"Реконструкция памятника идет, панно переделывается. Вопрос уже решается о том, чтобы вообще никаких солдат не было. Хотели, чтобы был (на новом памятнике) советский солдат, теперь просто смотрим геральдику", - сказала Сокольникова.

Она добавила, что новый вариант оформления памятника будут рассматривать депутаты и, возможно, общественники. "Макеты (возможных новых изображений) будут рассматривать депутаты. Мне скидывают макеты, экскизы, я скидываю депутатам. Депутаты будут заседать, возможно, в общественную группу тоже выложим",- сказала собеседница агентства.

Кроме изменения панно со скандальным изображением памятник ждет ремонт. По словам Сокольниковой, "все делали быстро, к 45-летию БАМа, и шпаклевка вздулась", сейчас подрядчик зачистил памятник.