Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T10:28Z
https://ria.ru/20190814/1557478523.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150576/30/1505763022_0:0:3213:1807_1036x0_80_0_0_64f25f9fdacb128401357ab7d0976ccc.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил идею запретить в России эксплуатацию старых автомобилей

10:28 14.08.2019
984
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРабота центра кузовного ремонта
Работа центра кузовного ремонта
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Партнёр аналитического агентства "Автостат" автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации".
По его мнению, у этой идеи есть понятные причины, однако такое решение ударит по незащищенным слоям населения.
Он отметил, что старые машины действительно небезопасны и неэкологичны, однако средний возраст автомобиля в России составляет 12,5 года и, если запретить их эксплуатацию, без транспортного средства останется слишком много людей.
По словам автоэксперта, есть и другие, более мягкие меры, которые позволяют немного обновлять парк.
"Они действовали и в нашей стране, когда работала программа утилизации, когда предлагалось сдать старый автомобиль и получить очень серьёзную скидку на покупку нового. Есть системы налогообложения в разных странах: допустим, чем старше автомобиль, тем больше платишь, но если ты всё-таки его меняешь, то получаешь льготный кредит", — пояснил Моржаретто.
Ранее стало известно, что депутаты предложили Минпромторгу запретить использовать старые машины. О каких транспортных средствах (частных или коммерческих) идет речь и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.
Такси
27 мая, 09:13РИА Новости
В ГД предложили запретить таксистам работать на автомобилях старше семи лет
21013012
Обсудить 2
АвтоРоссия
Рекомендуем
Завод компании Danone в Самаре
Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов
РИА
Новости
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Mitsubishi прокомментировала инициативу о запрете эксплуатации старых машин
Здание министерства транспорта РФ
Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
Президент США Дональд Трамп
В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о возможном выходе из ВТО
Лента
новостей
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу
Константин Косачев
Косачев прокомментировал заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
Группа ГАЗ поддержала инициативу о запрете эксплуатации старых авто
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Перми задержали перерезавшего веревку промышленным альпинистам пенсионера
Эмблема Nissan
Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
Ретро-автомобили
Автоэксперты сочли идею о запрете эксплуатации старых машин неоправданной
Президент США Дональд Трамп говорит с журналистами о массовых расстрелах в Техасе и Огайо
Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Петрозаводске проверят сообщение об избиении ребенка охранником магазина
Участники Второго всероссийского фестиваля Жигулей Жи-Фест
В комитете Госдумы по транспорту раскритиковали идею запрета старых машин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Лента новостейМолния