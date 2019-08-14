Эксперт оценил идею запретить в России эксплуатацию старых автомобилей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Партнёр аналитического агентства "Автостат" автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Партнёр аналитического агентства "Автостат" автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации".

По его мнению, у этой идеи есть понятные причины, однако такое решение ударит по незащищенным слоям населения.

Он отметил, что старые машины действительно небезопасны и неэкологичны, однако средний возраст автомобиля в России составляет 12,5 года и, если запретить их эксплуатацию, без транспортного средства останется слишком много людей.

По словам автоэксперта, есть и другие, более мягкие меры, которые позволяют немного обновлять парк.

"Они действовали и в нашей стране, когда работала программа утилизации, когда предлагалось сдать старый автомобиль и получить очень серьёзную скидку на покупку нового. Есть системы налогообложения в разных странах: допустим, чем старше автомобиль, тем больше платишь, но если ты всё-таки его меняешь, то получаешь льготный кредит", — пояснил Моржаретто.