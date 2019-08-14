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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о возможном выходе из ВТО

10:26 14.08.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе из ВТО направлены на исполнение его предвыборных обещаний, так как после вступления Китая в организацию, она в меньшей степени отвечает интересам малого и среднего бизнеса и национальной экономики, однако вопрос выхода США из ВТО вряд ли будет стоять в повестке ближайшего года-двух, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Трамп в среду заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации, "если это потребуется". По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.
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"Сегодня благодаря мощи своей растущей экономики (Китай) начинает создавать несколько иную ситуацию и где-то даже определять правила игры. Поэтому то, что было хорошо для США, сегодня становится не таким очевидным. С одной стороны, есть крупные корпорации, которые базируются в США и продолжают выигрывать от членства США в ВТО, но есть и интересы национальной экономики, и среднего бизнеса, например, которые с интересами ВТО все больше и больше расходятся, а Трамп ещё в избирательной кампании позиционировал себя как представителя как раз этой части американского общества - малый бизнес, средний бизнес, провинциальная Америка. Поэтому сегодня Трамп при всей своей внешней непоследовательности более менее пунктуально выполняет свою предвыборную программу", - сказал Новиков РИА Новости.
Он пояснил, что сама конструкция ВТО во многом формировалась с участием США и в их интересах. Однако на данном этапе, особенно после вхождения в эту организацию Китая, возникает несколько новая ситуация, когда Китай, с одной стороны, подчиняется правилам ВТО, с другой стороны, в процессе длительных многолетних переговоров выторговал для себя сравнительно благоприятные условия вхождения в эту организацию.
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По мнению парламентария, выход США из ВТО не является повесткой ближайшего времени. "Такого рода вещи принято в Соединенных Штатах Америки обсуждать и взвешивать в истеблишменте. При всей спонтанности Трампа он не сможет принять такое решение самостоятельно. Вообще, не уверен, что оно может состояться в течение ближайшего года-двух, хотя Трамп может преподносить сюрпризы", - сказал Новиков.
Трамп уже грозил в прошлом выйти из ВТО. Он стремится снизить торговый дефицит США в отношении других стран, который превышает 600 миллиардов долларов в год.
Президент США Дональд Трамп
26 июля, 21:25РИА Новости
Трамп потребовал реформировать ВТО
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Дмитрий НовиковДональд ТрампГосдума РФВсемирная торговая организацияСШАЭкономика
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