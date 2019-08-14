Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T09:52Z
https://ria.ru/20190814/1557477600.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155747/74/1557477422_0:0:1100:619_1036x0_80_0_0_dd7f3db18384ffc390e7fa71d1836427.jpg
РИА Новости

Ольга Васильева выделила главные цели системы российского образования

09:52 14.08.2019
164
© Пресс-служба Главы РА и Правительства РАМинистр просвещения РФ Ольга Васильева на пленарном заседании в рамках августовского совещания педагогических работников Республики Алтай
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на пленарном заседании в рамках августовского совещания педагогических работников Республики Алтай
© Пресс-служба Главы РА и Правительства РА
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Перед системой образования в России стоят две важные цели: вхождение в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей страны.
Об этом на пленарном заседании в рамках августовского совещания педагогических работников Республики Алтай 13 августа заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Именно эти цели легли в основу национального проекта "Образование". Они определили десять задач, которые вошли в федеральные проекты. Республика Алтай проделала огромную работу, чтобы разработать свои инициативы. Мы должны обновить содержание образования, развить инфраструктуру и в полной мере использовать кадровый потенциал", – цитирует министра пресс-служба правительства региона.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин во время рабочей встречи
13 августа, 15:28РИА Новости
Васильева оценила ход реализации нацпроекта "Образование" на Алтае
По ее словам, уже в этом году регион получит 110 миллионов рублей на инфраструктурные мероприятия. Помимо этого в рамках нацпроекта "Демография" на строительство детских садов в республике будет выделено более 1,5 миллиарда рублей.
"Надеюсь, что руководство региона приложит все усилия, чтобы все жители республики почувствовали положительный эффект от реализации национального проекта", – сказала Васильева.
Министр также сообщила, что по поручению президента РФ в стране откроются региональные центры выявления, поддержки, развития способностей и талантов детей и молодежи.

"Они должны стать ядром региональной системы поддержки одаренных детей. Важно, чтобы эти центры осуществляли взаимодействие с ведущими научными, образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта, индустриальными, техническими компаниями", – резюмировала глава Минпросвещения России.

На заседании также выступил временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин, который отметил, что в регионе ведется активная работа в рамках нацпроекта "Образование". Так, по его словам, в этом году республика получила значительные федеральные ресурсы на развитие школьной инфраструктуры и системы дополнительного образования, на повышение квалификации педагогов и внедрение цифровых технологий.
"Очень важно максимально эффективно использовать выделенные средства, чтобы получить нужный результат в интересах населения. Для этого нужна системная работа всех заинтересованных сторон. Для правительства Республики Алтай сфера образования является одним из абсолютных приоритетов", – подчеркнул Хорохордин.
020000
Обсудить 0
Олег ХорохординНацпроектыОльга ВасильеваРеспублика АлтайОбщество
Рекомендуем
Министр просвещения РФ Ольга Васильева и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин во время рабочей встречи
Васильева оценила ход реализации нацпроекта "Образование" на Алтае
РИА
Новости
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
К началу учебного года проверили более 1,1 тысячи подмосковных школ
Женщина гуляет с детьми в парке
Разрыв между смертностью и рождаемостью в России продолжает расти
Президент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля Опера в Херсонесе
Путин посетил Академию хореографии Севастополя
Лента
новостей
Вход в здание министерства образования и науки РФ
В Минобрнауки прокомментировали приказ о контактах ученых с иностранцами
Волонтеры-спасатели завершили тушение лесов в Сибири
Волонтеры-спасатели завершили тушение лесов в Сибири
Выпускники
Администрация Ленобласти обновит кадры студентами
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД поприветствовал пояснения PepsiCo и Danone по трудоустройству крымчан
15 августа: у католиков Успение, у православных память Василия Блаженного
Девушка в лесу
Жители Ленобласти смогут подключаться онлайн к образовательным сервисам
Открытие представительства Международного независимого эколого-политологического университета в Донецке
В ДНР рассчитывают, что все вузы республики пройдут аккредитацию в России
Затопленный участок автомобильной дороги
Пункт пропуска на границе России и Китая в ЕАО возобновил работу
Международная поисковая экспедиция стартовала в Ленинградской области
Международная поисковая экспедиция стартовала в Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил жителей Костромской области с 75-летием региона
Китай, город Цзинань, парк
Китай и Россия создадут рабочую группу для повышения качества туризма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Лента новостейМолния