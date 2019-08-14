Ольга Васильева выделила главные цели системы российского образования

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Перед системой образования в России стоят две важные цели: вхождение в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей страны.

Об этом на пленарном заседании в рамках августовского совещания педагогических работников Республики Алтай 13 августа заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Именно эти цели легли в основу национального проекта "Образование". Они определили десять задач, которые вошли в федеральные проекты. Республика Алтай проделала огромную работу, чтобы разработать свои инициативы. Мы должны обновить содержание образования, развить инфраструктуру и в полной мере использовать кадровый потенциал", – цитирует министра пресс-служба правительства региона.

По ее словам, уже в этом году регион получит 110 миллионов рублей на инфраструктурные мероприятия. Помимо этого в рамках нацпроекта "Демография" на строительство детских садов в республике будет выделено более 1,5 миллиарда рублей.

"Надеюсь, что руководство региона приложит все усилия, чтобы все жители республики почувствовали положительный эффект от реализации национального проекта", – сказала Васильева.

Министр также сообщила, что по поручению президента РФ в стране откроются региональные центры выявления, поддержки, развития способностей и талантов детей и молодежи.

"Они должны стать ядром региональной системы поддержки одаренных детей. Важно, чтобы эти центры осуществляли взаимодействие с ведущими научными, образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта, индустриальными, техническими компаниями", – резюмировала глава Минпросвещения России.

На заседании также выступил временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин, который отметил, что в регионе ведется активная работа в рамках нацпроекта "Образование". Так, по его словам, в этом году республика получила значительные федеральные ресурсы на развитие школьной инфраструктуры и системы дополнительного образования, на повышение квалификации педагогов и внедрение цифровых технологий.