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РИА Новости

Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто

09:31 14.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минтранс РФ получил и изучает предложение Госдумы РФ о запрете эксплуатации старых автомобилей в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
Грузовик на дороге
Вчера, 09:00РИА Новости
"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
"Предложения получены, они прорабатываются", - сообщили в пресс-службе Минтранса.
Ранее в Минпромторге агентству также рассказали, что такое предложение из Госдумы ими получено.
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Госдума РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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