Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минтранс РФ получил и изучает предложение Госдумы РФ о запрете эксплуатации старых автомобилей в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
"Предложения получены, они прорабатываются", - сообщили в пресс-службе Минтранса.
Ранее в Минпромторге агентству также рассказали, что такое предложение из Госдумы ими получено.