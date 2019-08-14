Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ получил предложение из Госдумы РФ о запрете эксплуатации старых автомобилей и считает, что их вывод из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев приобретать экологически чистые машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Газета "Коммерсант" в среду со ссылкой на письмо в различные министерства и ведомства зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
"Да, действительно, соответствующие рекомендации были получены Минпромторгом России... Что касается ряда предложений ограничительного характера, то, по мнению Минпромторга, что подкрепляется международной практикой, вывод старой автомобильной техники из оборота должен осуществляется за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования владельцев транспортных средств, направленного на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава", - сообщили в ведомстве.
Представители министерства отметили, что некоторые предложения для решения экологических проблем в сфере транспорта уже реализованы, например, на нормативном уровне закреплена возможность введения ограничения движения транспортных средств в зависимости от экологического класса.
Также регионы вправе самостоятельно устанавливать дифференцированные налоговые ставки с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и их экологического класса, напоминают в ведомстве.
"Программы стимулирования закупок газомоторного и электрического транспорта, реализуемые Минпромторгом России, как раз направлены на решение такой важной задачи, как обновление городского пассажирского и коммунального транспорта крупных мегаполисов, где проблема загрязнения воздуха, как мы знаем, сейчас стоит очень остро", - добавили в Минпромторге.