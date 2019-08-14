Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто

"Да, действительно, соответствующие рекомендации были получены Минпромторгом России... Что касается ряда предложений ограничительного характера, то, по мнению Минпромторга, что подкрепляется международной практикой, вывод старой автомобильной техники из оборота должен осуществляется за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования владельцев транспортных средств, направленного на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава", - сообщили в ведомстве.