В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств, Минпромторг рассматривает эту инициативу, сообщили в ведомстве.

О каких машинах идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.

В ведомстве заявили, что старые машины должны выводиться из эксплуатации с помощью "мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава".

Позднее в Минтрансе также подтвердили, что получили и изучают предложение депутатов.

“Коммерсант” . По данным издания, автопроизводители поддержали предложение депутатов. Ранее об этом сообщил. По данным издания, автопроизводители поддержали предложение депутатов.

Подобные инициативы в России появлялись и раньше, но законами они так и не стали. Единственное исключение — запрет на перевозки детей автобусами старше десяти лет: эта норма вступит в силу в 2020 году.