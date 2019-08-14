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РИА Новости

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

04:18 14.08.2019 (обновлено: 11:44 14.08.2019)
113189
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтарый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств, Минпромторг рассматривает эту инициативу, сообщили в ведомстве.
О каких машинах идет речь (частных или коммерческих) и какие санкции будут применяться против их владельцев, не уточняется.
В ведомстве заявили, что старые машины должны выводиться из эксплуатации с помощью "мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава".
Позднее в Минтрансе также подтвердили, что получили и изучают предложение депутатов.
Ранее об этом сообщил “Коммерсант”. По данным издания, автопроизводители поддержали предложение депутатов.
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Подобные инициативы в России появлялись и раньше, но законами они так и не стали. Единственное исключение — запрет на перевозки детей автобусами старше десяти лет: эта норма вступит в силу в 2020 году.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову подумать об отмене транспортного налога на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей.
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АвтоГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссия
Популярные комментарии
Я . в который раз . предлагаю запретить госдуму .
14 августа, 04:56
kazak1213
6813011022
Моему авто - скоро 11 лет, покупала у дилера и обслуживаю только у дилера, каждый год прохожу техосмотры. Машина носится как молодая и почему я не вправе её эксплуатировать? Надо не по сроку определять, а по техническому состоянию. При хорошем уходе и машина начала прошлого века всё ещё на ходу.
14 августа, 04:30
eldeckel
481411112
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