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РИА Новости

На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

08:27 14.08.2019
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CC0 / ColiN00B / Лампочки
Лампочки
CC0 / ColiN00B /
Лампочки. Архивное фото
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 13 на 14 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении.
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В частности, в Черниговской области без света остались 105 населенных пунктов, Львовской – 40, Черновицкой – 26, Киевской – 24 и Житомирской – 10.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В ряде областей сильный ветер и град повредил крыши зданий, пострадавших нет.
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