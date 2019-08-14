Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области. Архивное фото

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. Потребность муниципалитетов Амурской области в федеральных выплатах для пострадавших после дождевого паводка составляет, по данным на среду, 231 миллион 760 тысяч рублей, рассказал журналистам на пресс-конференции министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 600 миллионов рублей Амурской области, пострадавшей от паводка. Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье 25 июля из-за дождевого паводка.

"На сегодняшний день у нас потребность заявлена муниципалитетами для выплат из федерального бюджета - 231 миллион 760 тысяч рублей, но эта цифра изменяется в большую сторону", - рассказал Венглинский.

Он уточнил, что из этой суммы 73 миллиона предусмотрено на оказание единовременной помощи по 10 тысяч рублей на человека, 36 миллионов - за частичную утрату имущества и 122 миллиона - за полную потерю имущества.