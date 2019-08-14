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РИА Новости

Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка

08:25 14.08.2019 (обновлено: 08:35 14.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкМестные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области
Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. Потребность муниципалитетов Амурской области в федеральных выплатах для пострадавших после дождевого паводка составляет, по данным на среду, 231 миллион 760 тысяч рублей, рассказал журналистам на пресс-конференции министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 600 миллионов рублей Амурской области, пострадавшей от паводка. Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье 25 июля из-за дождевого паводка.
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"На сегодняшний день у нас потребность заявлена муниципалитетами для выплат из федерального бюджета - 231 миллион 760 тысяч рублей, но эта цифра изменяется в большую сторону", - рассказал Венглинский.
Он уточнил, что из этой суммы 73 миллиона предусмотрено на оказание единовременной помощи по 10 тысяч рублей на человека, 36 миллионов - за частичную утрату имущества и 122 миллиона - за полную потерю имущества.
"На сегодняшний день сформированы списки для подачи в федеральные органы власти на 2 тысячи 136 граждан на общую сумму 55 миллионов рублей, мы в ближайшие день-два отправляем их в МЧС России для выделения денежных средств", - добавил Венглинский.
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МЧСАлексей ВенглинскийДмитрий МедведевАмурская областьРоссияОбщество
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