Гиды проведут в Москве ко дню города 30 бесплатных экскурсий

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тридцать бесплатных пешеходных экскурсий пройдут ко дню города в столице, часть будет посвящены истории Выставки достижений народного хозяйства, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"С 15 августа по 6 сентября горожан и туристов приглашают прогуляться в сопровождении гидов по ВДНХ, московским паркам, территориям старинных дворцов и усадеб, а также историческим улицам Москвы", - говорится на сайте.
Москвичам и гостям города расскажут историю Ленинградского проспекта в экскурсии "Парадный въезд в Москву — "Николаевская Рублевка", а что такое Камер-Коллежский вал, гид объяснит во время экскурсии "Нижняя Пресня и парк "Красная Пресня".
Уточняется, что 12 экскурсий будут посвящены истории ВДНХ.
"Москвичи и гости столицы смогут поближе познакомиться с историей легендарного выставочного комплекса и узнать, как преображалась его территория год за годом", — передают на сайте слова пресс-службы оргкомитета праздника.
Подчеркивается, что длительность каждой экскурсии — от полутора до двух с половиной часов. В одну экскурсионную группу смогут войти до 60 человек.
День Москвы по традиции отмечается в первую субботу сентября: в прошлом году этот праздник выпал на 8-е и 9-е числа. Тогда власти Москвы сообщали, что столичные музеи в дни празднования 871-летия города посетили более 880 тысяч человек. В народных гуляниях на Тверской улице оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в первый день праздника насчитал более 1,8 миллиона москвичей и туристов. А столичная подземка и МЦК за сутки перевезли более 5,7 миллиона пассажиров.