Гиды проведут в Москве ко дню города 30 бесплатных экскурсий

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тридцать бесплатных пешеходных экскурсий пройдут ко дню города в столице, часть будет посвящены истории Выставки достижений народного хозяйства, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С 15 августа по 6 сентября горожан и туристов приглашают прогуляться в сопровождении гидов по ВДНХ, московским паркам, территориям старинных дворцов и усадеб, а также историческим улицам Москвы", - говорится на сайте.

Москвичам и гостям города расскажут историю Ленинградского проспекта в экскурсии "Парадный въезд в Москву — "Николаевская Рублевка", а что такое Камер-Коллежский вал, гид объяснит во время экскурсии "Нижняя Пресня и парк "Красная Пресня".

Уточняется, что 12 экскурсий будут посвящены истории ВДНХ.

"Москвичи и гости столицы смогут поближе познакомиться с историей легендарного выставочного комплекса и узнать, как преображалась его территория год за годом", — передают на сайте слова пресс-службы оргкомитета праздника.

Подчеркивается, что длительность каждой экскурсии — от полутора до двух с половиной часов. В одну экскурсионную группу смогут войти до 60 человек.