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РИА Новости

Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО

07:43 14.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Трутнев
Вице-премьер Юрий Трутнев
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вице-премьер Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил начать с Дальнего Востока эксперимент по новой системе управления лесным хозяйством, основанной на космическом мониторинге.
"Лесное хозяйство у нас используется плохо. Около 1% (ВВП) России приносит лес, а леса в России 25% от объема ресурсов лесного планеты Земля. Дикая диспропорция. Мы предлагаем на территории Дальнего Востока провести эксперимент. Начать прямо с нас и внедрить новую систему управления лесным хозяйством, основанную на данных космического мониторинга, потому что мы десятилетиями говорим: давайте проведем таксацию, давайте посчитаем каждое дерево", - сказал Трутнев журналистам по итогам заседания по развитию лесной отрасли.
Он отметил, что сегодня современные технологии, космическая съемка позволяют дать породный состав достаточно точно, позволяют дать количество деревьев и необходимую информацию для того, чтобы использовать этот участок.
"Мы можем это использовать, но сегодня это даже не предусмотрено законодательством. Можем мы поправить законодательство? Конечно, можем. Давно идет разговор, что торги на лесные участки должны быть прозрачными. Мы исходим из того, что леса должны распределяться на электронных аукционах, прозрачно, а продаваться только через биржу. Тогда все начнет вставать на место. Преобразовывать это по стране долго, это очень большая работа. Разработана эта модель в рамках Дальнего Востока, эта модель разрабатывалась Фондом развития Дальнего Востока, будем предлагать на территории ДФО внедрить эту систему, посмотреть эту эффективность, и в случае если она будет хорошо работать, распределить ее на другую часть территории РФ. Я уверен в том, что она работать будет", - уточнил полпред.
Вырубка леса
8 августа, 09:21РИА Новости
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Дальний ВостокЮрий ТрутневРоссияЭкономика
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